Нелли Кобзон призналась, что в ее семье были скандалы, но не рукоприкладство
21 октября 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова легендарного российского артиста Иосифа Кобзона Нелли дала первое интервью после кончины мужа ведущему программы "Честное слово" Юрию Николаеву. Певец ушел из жизни 30 августа текущего года.
Нелли Кобзон рассказала о знакомстве с артистом, а также об их непростой семейной жизни. Женщина признается, что ревновала мужа, поскольку он часто ездил на гастроли и отсутствовал дома, но он в свою очередь тоже боялся ее потерять. Как уточняет "СтарХит", ссылаясь на вдову певца, в их семье скандалы случались часто, поскольку Иосиф Давыдович обладал бескомпромиссным и довольно вспыльчивым характером. Нелли, однако, подчеркивает, что супруг никогда не бил ее, несмотря на слухи, которые об этом ходили.
Женщина отметила, что ее муж был невероятно сентиментальным и всегда хотел помогать людям.
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