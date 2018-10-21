Нелли Кобзон призналась, что в ее семье были скандалы, но не рукоприкладство

Вдова легендарного российского артиста Иосифа Кобзона Нелли дала первое интервью после кончины мужа ведущему программы "Честное слово" Юрию Николаеву. Певец ушел из жизни 30 августа текущего года.

Нелли Кобзон рассказала о знакомстве с артистом, а также об их непростой семейной жизни. Женщина признается, что ревновала мужа, поскольку он часто ездил на гастроли и отсутствовал дома, но он в свою очередь тоже боялся ее потерять. Как уточняет "СтарХит", ссылаясь на вдову певца, в их семье скандалы случались часто, поскольку Иосиф Давыдович обладал бескомпромиссным и довольно вспыльчивым характером. Нелли, однако, подчеркивает, что супруг никогда не бил ее, несмотря на слухи, которые об этом ходили.

Женщина отметила, что ее муж был невероятно сентиментальным и всегда хотел помогать людям.