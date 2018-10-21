Сегодня стало известно о кончине известного режиссера Денни Лейнера, снявшего культовый сериал "Клан Сопрано". Согласно последним данным источников, мужчина долгое время страдал от тяжелого заболевания.

Коллега режиссера Росс Путман на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что 57-летний Лейнер ушел из жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. Последние годы он боролся с раком легких. Его характеризуют как человека саркастичного, острого, отличавшегося любовью к культуре и комедии.

Наиболее выдающимися киноработами Денни Лейнера стали сериалы и фильмы "Клан Сопрано", "Как добиться успеха в Америке", а также "Офис".