В США попал в больницу звезда фильмов Квентина Тарантино‍

Американский актер, звезда фильмов голливудского режиссера Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» и «Джанго освобожденный», в пятницу был доставлен в одну из больниц Калифорнии.

82-летний Брюс Дерн, увлекающийся бегом, предположительно, сломал шейку бедра, неудачно упав во время очередной пробежки в Лос-Анджелесе, сообщает издание TMZ.

Агент артиста подтвердил опасения поклонников, добавив, что перелом представляет серьезную опасность. Отметим, в настоящий момент актер участвует в съемках фильма «Однажды в Голливуде».