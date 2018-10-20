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В США попал в больницу звезда фильмов Квентина Тарантино
20 октября 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актер, звезда фильмов голливудского режиссера Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» и «Джанго освобожденный», в пятницу был доставлен в одну из больниц Калифорнии.
82-летний Брюс Дерн, увлекающийся бегом, предположительно, сломал шейку бедра, неудачно упав во время очередной пробежки в Лос-Анджелесе, сообщает издание TMZ.
Агент артиста подтвердил опасения поклонников, добавив, что перелом представляет серьезную опасность. Отметим, в настоящий момент актер участвует в съемках фильма «Однажды в Голливуде».
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