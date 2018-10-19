Певец Вячеслав Добрынин попал в больницу

В пятницу, 19 октября, стало известно, что российский певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован. Соответствующую информацию сегодня предоставил директор знаменитого артиста Сергей Карпов.

Источник сообщил, что в настоящий момент Вячеслав Григорьевич находится в больнице, однако не сообщил никаких подробностей о его состоянии, передает Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, Вячеслав Добрынин написал около тысячи музыкальных композиций, среди которых большое количество хитов: "Не сыпь мне соль на рану", "Льется музыка" и других. Артист является лауреатом множества премий, в частности "Овация", "Золотой граммофон" и премия имени Исаака Дунаевского.