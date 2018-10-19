Сын Караченцова обеспокоен состоянием здоровья отца

Сын народного артиста России Николая Караченцова рассказал о состоянии здоровья своего отца. Согласно последней информации, сильная слабость актера в последнее время беспокоит его родственников.

Андрей Караченцов заявил, что его отец по-прежнему находится в медицинском учреждении в Красногорске и продолжает лечение. С одной стороны, родные Николая Петровича довольны тем, что воспаление из легких артиста выходит, но с другой – мужчина очень слаб, вследствие чего не может даже вставать, передает сегодня РИА "Новости". Ранее артист мог ходить и любил отправляться на прогулки.