Джордж Мартин объяснил главный замысел «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, создавший эпическую сагу «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снят популярный сериал «Игра престолов», раскрыл главный замысел своего произведения.

Главная проблематика его произведения заключается в том, что персонажи мира Вестероса преследуют свои личные цели, не обращая внимания на надвигающуюся глобальную катастрофу, заявил Мартин, проведя параллели между грозным предупреждением «Зима близко» и проблемой глобального потепления на Земле.

«Жители Вестероса участвуют в своих частных распрях. Они сражаются за власть, статус и богатство. И они настолько погружены в это, что игнорируют угрозу, которая может уничтожить их всех и весь мир. Это всеобъемлющая аналогия с тем, что происходит с нашей планетой, на которой мы участвуем в собственных распрях. Мы спорим о важных вещах. Международная политика, внутренняя политика, гражданские права и обязанности, социальная справедливость – все эти вещи важны. Но пока мы тратим силы, разрываясь между ними, угроза климатических изменений никуда не уходит», - рассказал Джордж Мартин в интервью изданию The New York Times.

«Если мы все умрем, а наши города окажутся на дне океана, то ни одна из тех проблем, которыми сегодня так увлеченно занимается человечество, не будет иметь ровным счетом никакого значения», - приводит Lenta.ru слова писателя.