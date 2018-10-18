Леонардо да Винчи страдал от косоглазия‍?

Всемирно известный ученый, художник и скульптор Леонардо да Винчи страдал расходящимся косоглазием. Такой диагноз итальянскому гению поставил специалист Лондонского городского университета.

Британский офтальмолог Кристофер Тайлер, изучив шесть картин, рисунков и скульптур художника пришел к выводу, что да Винчи вполне мог страдать периодической формой расходящегося косоглазия.

Анализируя положение зрачков в глазах данных работ, Тайлер обнаружил, что принадлежащие руке гения глаза, как правило, имеют экзотропию (явление, когда один или оба глаза "смотрят" наружу).

Причем, в научной статье профессора отмечается, что данное заболевание, в случае его подлинности, могло помогать художнику в работе, так как обычно оно ассоциируется с хорошим стереоскопическим зрением.

Человек с такой "болячкой" может на глаз определять точное расстояние до предмета, издалека понимать его форму и сущность. Художникам это позволяет создавать невероятно реалистичные полотна.



