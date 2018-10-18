Леонардо да Винчи страдал от косоглазия?
18 октября 2018, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный ученый, художник и скульптор Леонардо да Винчи страдал расходящимся косоглазием. Такой диагноз итальянскому гению поставил специалист Лондонского городского университета.
Британский офтальмолог Кристофер Тайлер, изучив шесть картин, рисунков и скульптур художника пришел к выводу, что да Винчи вполне мог страдать периодической формой расходящегося косоглазия.
Анализируя положение зрачков в глазах данных работ, Тайлер обнаружил, что принадлежащие руке гения глаза, как правило, имеют экзотропию (явление, когда один или оба глаза "смотрят" наружу).
Причем, в научной статье профессора отмечается, что данное заболевание, в случае его подлинности, могло помогать художнику в работе, так как обычно оно ассоциируется с хорошим стереоскопическим зрением.
Человек с такой "болячкой" может на глаз определять точное расстояние до предмета, издалека понимать его форму и сущность. Художникам это позволяет создавать невероятно реалистичные полотна.
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