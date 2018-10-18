МАЗ - не грузовик, а человек!

13 октября Марку Анатольевичу Захарову исполнилось 85 лет. Из них 35 он руководит театром Ленком. Об этом уникальном человеке и его театре рассуждает критик Татьяна Москвина.



Марк Захаров – толковый человек незаурядной практичности. Эта черта не обязательно встречается у начальников. То есть толковые люди выбиваются в начальники, но далее с ними частенько что-то происходит. Какие-то печальные приключения внутри головы.



С Марком Захаровым решительно ничего такого не происходит. Он не переродился в тирана, ни в каких театральных склоках не замечен, труппа ни разу за 35 лет не бунтовала, и даже имея все возможности затеять какое-нибудь строительство «новой сцены», Марк Анатольевич не раскрутил власти на соответствующие траты. Зачем нужна «новая сцена», когда прежде всего надо думать, чем заполнить «старую» – единственную?



В Москве прославиться не так уж трудно: поставить громкий спектакль «с намёками», будучи мужчиной не слишком отталкивающей внешности. А вот удержать успех – другое дело. Москва умеет и забывать, причём наглухо… Но слава Захарова блистает уже много десятилетий.



Захаров способен ладить с творческими людьми. Настолько, что его, без сомнения, можно было бы поставить главврачом психбольницы и быть спокойным: бунта пациентов не вспыхнет.



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