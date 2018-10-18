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«Соломенный жаворонок» летит в Челябинск
18 октября 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
19 октября в Челябинском театре кукол начинает свою работу VI фестиваль кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок» - первый и единственный в России фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя.
В течение четырех дней зрители увидят десять спектаклей из пяти городов. Участниками нынешнего фестиваля стали театры из Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Сургута и Ханты-Мансийска. Хозяин фестиваля – челябинский театр кукол представит две постановки – премьеру прошедшего сезона, спектакль «Мой муж Даниил Хармс» и премьеру сезона нынешнего, спектакль «Аналогия» (по пьесам польского драматурга С. Мрожека).
В формате «для взрослого зрителя» в 2018 году фестиваль пройдет в четвертый раз. А в общей сложности это будет уже шестой фестиваль, т.к. в 2006 и 2007 году он проходил в обычном формате, и только в 2012 году стал фестивалем взрослых спектаклей.
«Соломенный жаворонок» проводится раз в два года и собирает под своей крышей лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа и представляет их челябинскому зрителю, воспитанному на спектаклях высочайшего уровня.
Фестиваль носит конкурсный характер, но победителей выбирает не профессиональное жюри, а сами участники фестиваля путем тайного голосования. Известные театральные критики и режиссеры выступают в качестве членов Коллегии критиков и обсуждают каждую работу, представленную на фестивале, в формате открытых обсуждений, а это значит, что двери театра открыты для зрителей не только во время спектаклей, но и на время обсуждений. Всех, кто интересуется современным театром кукол, кто хочет глубже и больше разобраться в непростом искусстве кукольников, кого интересует профессиональная оценка и профессиональные разговоры – мы приглашаем на обсуждения – наши двери открыты для вас!
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