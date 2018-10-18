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Бэнкси показал, что должно было произойти с картиной «Девочка с шаром»
18 октября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Известный стрит-арт художник Бэнкси сообщил, что по его замыслу картина «Девочка с шариком» должна была самоуничтожиться полностью, но встроенный в раму измельчитель не сработал как было задумано.
Картина Бэнкси «Девочка с шариком» была продана 6 октября на аукционе в Лондоне за 1042000 фунтов стерлингов. После третьего удара молотка, означающего окончание торгов, встроенный в раму измельчитель был активирован дистанционно, и картина начала самоуничтожаться. Но в какой-то момент шредер заело, и полотно было изрезано не полностью. Опубликованное видео самоуничтожения картины вызвало ажиотаж.
Изрезанную картину переименовали в «Любовь в мусорном ведре». Покупательница, тем не менее, не стала аннулировать сделку. «Когда молоток опустился, а картина самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства», - пояснила она. По оценкам искусствоведов, стоимость изрезанной картины выросла до двух миллионов фунтов стерлингов.
Бэнкси опубликовал видео, где показал, как все должно было сработать. На тестовых испытаниях измельчитель разрезал репродукцию полотна полностью, но в самый ответственный момент подвел.
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