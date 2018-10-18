Мединский объявил выговор гендиректору Росгосцирка

Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил выговор генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову. В Минкульте пояснили, что гендиректор Росгосцирка ненадлежащим образом исполняет свои обязанности.

Выговор Иванову объявлен из-за Омского государственного цирка, - сообщает ТАСС. После ремонта цирк сдали в эксплуатацию, но в действительности работы не были завершены полностью.

Росгосцирк до 17 октября должен был представить в министерство план завершения ремонтных работ Омского цирка.После ремонта цирк был сдан в эксплуатацию, но здании не до конца были установлены системы вентиляции, дымоудаления и кондиционирования. В Минкультуры подчеркнули, что еще в марте руководство Росгосцирка утверждало, что все недочеты устранят до октября. Но обещанного не выполнили.