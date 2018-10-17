Скончался актер из сериала "Склифосовский"
17 октября 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Скоропостижно скончался известный российский актер театра и кино, звезда сериала "Склифосовский" Александр Машатков. Согласно последней информации осведомленных источников, мужчине было 58 лет.
Известно, что Александр Машатков умер внезапно. Причиной его кончины стал оторвавшийся тромб, передает в среду, 17 октября, НСН.
Отметим, что актер окончил РАТИ-ГИТИС. С 2001 года он работал в Кимрском театре драмы и комедии. Зрители полюбили Машаткова после его запоминающихся ролей в сериале "Склифосовский", а также в картинах "Криминальное видео", "Жизнь и судьба" и многим другим.
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