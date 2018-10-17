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В окружении Джигарханяна рассказали о состоянии артиста
17 октября 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
Друг известного актера и режиссера Армена Джигарханяна Артур Согомонян в среду, 17 октября, рассказал о самочувствии артиста. Неделю назад сообщалось, что мужчина был доставлен в больницу.
По словам Согомоняна, Армен Борисович в настоящий момент идет на поправку и уже скоро сможет вновь приступить к работе, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что 83-летнему актер сейчас требуется лечение, однако в последние дни, по словам врачей, наблюдается позитивная динамика. Друг Джигарханяна полагает, что Армен Борисович будет в строю уже дней через десять и вернется к своим обязанностям в театре.
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