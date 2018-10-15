Король фламенко Диего Эль Сигала выступит в Доме музыки

Знаменитый певец фламенко, обладатель Latin Grammy Диего Эль Сигала выступит в Светлановском зале Дома музыки 27 октября. Музыкант и его группа представят фламенко-шоу «Lagrimas Negras» (Черные слезы), посвященное 15-летию одноименного альбома певца.

Сигала – наследник знаменитой артистической династии цыган-кале. В возрасте 12 лет певец выиграл конкурс Getafe Flamenco Youth Contest, где его заметил великий кантаор Камарон де ла Исла. Диего выступал с известными танцорами фламенко – Кристофером Рейесом, Марио Майя, Маноло, Фарруко, Эль Гуито. В творческом портфолио певца записи с такими певцами и музыкантами как Камарон де ла Исла, Томатито, Херардо Нуньес, Висенте Амиго и Пако де Лусия. Сегодня Диего Эль Сигалу называют «Королем фламенко» и считают одним из лучших исполнителей этого жанра. «Кто не родился цыганом, никогда не сможет исполнить фламенко так, как цыган. Это невозможно. Фламенко – наш божественный дар», – говорит артист.