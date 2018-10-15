Год назад не стало Дмитрия Марьянова: друзья вспоминают актера

Ровно год назад из жизни ушел известный российский актер Дмитрий Марьянов. В понедельник, 15 октября, друзья, приятели и поклонники вспоминают скоропостижно скончавшегося в 47 лет артиста.

Марьянов умер из-за внезапно оторвавшегося тромба – медики не успели оказать актеру помощь. Случившееся стало страшным ударом для членов семьи Дмитрия, а также испытанием для его друзей.

Сегодня российские артисты отдают дань памяти своему коллеге. Одной из первых пост в социальной сети написала Любовь Толкалина, которая поделилась архивным снимком с Марьяновым и отметила, что сегодня ее друг стал "годовалым ангелом", передает teleprogramma.pro.

Елена Ксенофонтова, которая тоже дружила с усопшим, опубликовала фотографию со смеющимся мужчиной и заявила, что сейчас он, вероятно, сидит на облаке и, улыбаясь, наблюдает за нами.

Другие актеры и многие поклонники также вспомнили сегодня Дмитрия Марьянова и в очередной раз отметили его талант и широкую душу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)14 Окт 2018 в 2:50 PDT