Марк Захаров признался, что до сих пор не может оправиться от смерти жены

Сегодня легендарному российскому режиссеру Марку Захарову исполняется 85 лет. В этот день нельзя не вспомнить о супруге деятеля культуры Нине Лапшиновой, смерть которой он до сих пор не может пережить.

Нина Тихоновна в течение долгого времени страдала от онкологического заболевания и упорно боролась со своим недугом. К сожалению, в какой-то момент усилия медиков перестали иметь успех – муза Марка Захарова ушла из жизни в сентябре 2014 года. Супруги прожили в браке 58 лет.

Режиссер отметил, что является христианином и старается не впадать в уныние и стойко переживать тяжелое время. Спасением для Марка Анатольевича является его работа в театре, передает "СтарХит". Он, однако, признается, что очень скучает по жене. Отца также очень поддерживает его единственная дочь – актриса Александра Захарова.