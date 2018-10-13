Остатки уничтоженной шредером картины художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" были проданы аукционным домом Sotheby's. Согласно последней информации, за объект заплатили 1,4 миллиона долларов.

Известно, что новая работа была названа "Любовь в мусорной корзине". Шедевр "монументального искусства" приобрел коллекционер из европейской страны, передает сегодня телеканал CNN.

Напомним, 6 октября, Бэнкси опубликовал видеозапись, на которой запечатлен процесс уничтожения самой узнаваемой его картины. Сразу же после продажи объекта на аукционе включился шредер, вмонтированный в раму. В результате полотно оказалось изрезанным.