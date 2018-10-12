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Умерла актриса Маргарита Юрьева

12 октября 2018, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Умерла актриса Маргарита Юрьева

В Москве 12 октября умерла Народная артистка России Маргарита Юрьева. Ей было 93 года. Во МХАТ имени Горького сообщили, что Маргарита Юрьева ушла из жизни после тяжелой болезни.  Прощание с Маргаритой Валентиновной Юрьевой пройдет в фойе театра во вторник, 16 октября. Время прощания и место похорон будет сообщено позже.

"Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Художественного театра.

Маргарита Юрьева была одной из первых выпускниц Школы-студии МХАТ им. Вл.И. Немировича-Данченко. Ее учили и воспитывал великие мастера-художественники О.Л. Книппер-Чехова, В.И. Качалов, Н.Н. Литовцева, М.М. Тарханов, А.К. Тарасова.
Актриса поступила на службу в Художественный театр в годы Великой Отечественной войны юной девушкой. Она прекрасно читала стихи Александра Блока.

В театре Юрьева играла  роль Анны Карениной, роль Маши в "Трех сестрах" Чехова. Маргарита Валентиновна играла роль Катерины Ивановны в дуэте с Татьяной Дорониной в спектакле Б.Н. Ливанова "Братья Карамазовы".

В 1987 году, когда МХАТ им. М. Горького возглавила Народная артистка СССР Татьяна Доронина, Маргарита Юоьева со всей силой и страстью души отдалась делу восстановления Художественного театра. До последних дней, пока позволяло здоровье, играла в "Синей птице".

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