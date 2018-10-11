Екатерина Волкова: «Одно стихотворение Лимонова оказалось пророческим»

В тот вечер, когда в фестивальном Шатре на 16-й «Амурской осени» с благовещенцами встретилась актриса, певица и модель Екатерина Волкова, было тесно. Многие зрители пришли сразу после конкурсного спектакля «На одном дыхании», поставленном Ниной Чусовой по пьесе Мэри Орр «Все о Еве». Екатерина и сама явилась в блестящем вечернем наряде, в котором играла финальную сцену в паре с Александром Дьяченко. «Решила не переодеваться», - сказала она, и призналась зрителям, что выступать перед жюри и коллегами «было страшновато».

Екатерина Волкова, при ее хрупкой внешности, стойкий оловянный солдатик. Снялась более, чем в 60 фильмах и сериалах, играет в театре, поет в своей джазовой группе «Агафонников-бэнд». За ее плечами три брака, но сейчас в одиночку воспитывает троих детей, строит дом, занимается благотворительностью. Екатерина - искренний и открытый собеседник, в этот вечер поклонники узнали много интересного из ее жизни.

«Хочу быть Аллой Пугачевой»

Когда меня, пятилетнюю, спросили, кем хочу быть, я ответила – «Аллой Пугачевой». И это означало – артисткой, потому что в каждом ее номере была и актриса, которая рассказывала историю жизни сильной женщины. Мои родители были далеки от искусства: мама - врач, папа – инженер, но они быстро усвоили - когда по телевизору показывают «Голубой огонек», в доме должна быть тишина. Потому что я готова была целовать экран, когда появлялась Пугачева. Я знала наизусть все песни Аллы Борисовны. Отец мой играл на баяне, и ему очень нравилось, как я в мамином халате изображала цыганочку с выходом. Мама у меня – двигатель прогресса, это она отдала меня в детскую хоровую студию «Калинка» в Тольятти. А потом, когда я была уже замужем, принесла объявление о том, что при нашем театре «Колесо» филиал ГИТИСа набирает актерский курс.

На прослушивании читала сцену Настасьи Филипповны у камина из «Идиота» Достоевского. И поступила, не смотря на возражения мужа. А потом, вслед за однокурсником, поступившим в театральный институт в Москве, уехала в столицу. Но опоздала, шел лишь добор мальчиков на курс Марка Захарова в ГИТИСе. Послушав добрый совет, поступила в институт в Ярославле. Учиться стала на курсе Вячеслава Шалимова. Согласна с теми, кто сравнивает актерство с врачеванием. И верю в то, что искусство способно делать человека лучше. Ко мне часто подходят женщины и благодарят за те или иные роли, говоря, что были в том момент в трудной жизненной ситуации, и именно моя героиня помогла им найти правильное решение. Когда слышу такое, я счастлива.

Сыграть Маргариту

Спустя два года, я все же оказалась на том курсе, где шел добор мальчиков. Приехали с другом в Москву и совершенно случайно узнали, что на курсе Марка Захарова ищут актрису на роль булгаковской Маргариты. Меня позвали на спектакль в «Ленком», видимо, чтобы познакомиться, мы пришли с другом и, увидев два пустых места, устремились к ним. К нам тут же подлетели билетерши - «Как можно, это места Марка Анатольевича!» И в этот момент я увидела Захарова…Наутро мне позвонили и велели ехать за документами. Я до сих пор играю в этом спектакле, представления идут в Булгаковском доме-музее.

Счастье быть артисткой

В кино у меня счастливая судьба, но были и трудные времена. Стартовала в фильме Юрия Грымова «Коллекционер», сразу после ГИТИСа. Вызывают к нему, а он – «Знаешь, как тебя нашли – я сказал, что мне нужна актриса невероятной красоты»? В общем, сразу меня утвердил. Работать посчастливилось с Алексеем Петренко, моим первым кинопапой, у которого я училась работе на площадке. Грымов велел нарастить мне волосы и ногти, помню, лежу на процедуре и думаю – «Господи, какое счастье быть актрисой, мечта сбылась!» Но потом, когда на съемках фильма Дыховичного «Вдох-выдох», надев гидрокостюм, в октябре мне пришлось окунаться в холодную воду озера и «тонуть» на счет «5», ожидая команды под водой, я поняла, что это счастье особого рода.

У меня были парик и плащ, которые постоянно всплывали, и режиссер потребовал «положить артистке в карманы камни». Принесли кирпичи, и меня потянуло ко дну, а там ил, и когда я с трудом выныривала, изо рта шел пар, в общем, я была в шоке. А у них что-то не получилось, снова кричат: «Катя, ныряй! Считай до пяти!..» Наконец сняли эту сцену, выбираюсь, зуб на зуб не попадает, и слышу, как режиссер говорит – «Артистке коньяк, она завтра нужна на смене, мы не можем ее потерять». Вот тут я поняла, что рано радовалась, и не рекомендовала подружке – «Стресс все время, быстро постареешь».

О платонической любви с Александром Абдуловым

У своих звездных партнеров я научилась многому. Особую роль в моей судьбе сыграл Александр Абдулов. Это был человек, которого, мне кажется, обожали все. Он за километр распространял флюиды добра, и, видя его, все улыбались. У него была куча друзей, именно таким по тональности получился фильм «Next», в котором я сыграла невесту героя Абдулова, вначале лежащую в коме. Они так и искали актрису – нужна спящая красавица. Саша порекомендовал меня Олегу Фомину, и первое время я, действительно, пролежала в неподвижности, когда мой «жених» признавался мне в любви. За время съемок мы очень подружились. И Сергею Соловьеву в фильм «О любви» меня тоже порекомендовал Абдулов.

Известно, что Александр Гаврилович не мог устоять перед женщинами. Как, например, перед моей подружкой, а у нас с ним была платоническая любовь. Помню, как с приключениями летели на фестиваль в Ханты-Мансийск. Моя машина попала в аварию, а я уже опаздываю... Звонит Абдулов - «Волкова, ты где?!» Все рассказала, рыдаю, а он - «Прекратить слезы! Без тебя не улетим – я в кабине у пилота!» Прибегаю в аэропорт, пытаюсь объяснить, что самолет меня ждет. «Самолет не такси, - говорит девушка у посадочной стойки, - такого быть не может». Набираю Сашу, он говорит что-то девушке, и она расплывается в улыбке. Меня довозят до самолета на автобусе… Потом мы ездили с ним в Америку со спектаклем Дмитрия Астрахана «Все проходит», я заменяла артистку. Вообще у нас с Сашей был уговор – помогать друг другу в любое время суток, если что-то случалось. Он так и говорил – «Можешь позвонить мне в 3 часа ночи, и я приеду». И так было на самом деле, мне очень его не хватает.

Замуж за Эдуарда Лимонова

Часто спрашивают, как меня угораздило выйти замуж за Эдуарда Лимонова, если честно, сама не знаю, видимо, был такой период в моей жизни. Несмотря на политические рецидивы, считаю Эдуарда Вениаминовича выдающимся русским писателем и потрясающим поэтом. Познакомилась с ним вначале как с литературным персонажем, когда начала читать его книгу «Укрощение тигра в Париже» - про его страстную любовь с Натальей Медведевой в Америке и в Париже. Очень правдиво там отражена жизнь русской эмиграции. У меня есть несколько любимых стихотворений Лимонова, одно оказалось пророческим.

У него же до 63 лет не было детей, а я в этот период страстно хотела сына, меня просто трясло при виде малышей, могла в парке подойти к маме с коляской и сказать – «Дайте подержать, ощутить самый лучший в мире запах – младенца». Видимо, что-то совпало. Вот это стихотворение, и у меня теперь действительно есть сын и дочь от автора – брат с сестрой.

Мухи летают и летают фразы

Вечер продвигается но не весь сразу

Брат улыбается. тихо помидор ест

а сестра качается. а в сестре задор есть

А сестра поет песенку неведомую русскую

очень несчастливую — то широкую то узкую

Говорится в этой песенке настоящими словами

как любил один одну, и друг друга целовали

А вечер замедленно в России происходит

Брат поднимается и через дверь выходит

А сестра растрогана своим собственным пением

слеза покатилася. мешается с зрением

За ней другая катится. и мокрое пятно

Уже на белом платьице. Да это все равно!

Ведь никто и не любит-то и городок маленький

и книжки все печальные. а в октябре — валенки

Не дай нам Бог сойти с ума!

Мне интересны люди, которые вдруг начинают неадекватно разговаривать или действовать, потому что знаю, что в результате «сдвига по фазе» рождается много гениев. Мне интересна природа сумасшествия, возьмите героев Достоевского, многих из них трудно назвать не сумасшедшими, но какие они необыкновенные. Я вообще-то не верю, что человек может сойти с ума, но однажды столкнулась со странным поведением подруги. Мы ехали в машине, она за рулем, и вдруг стала заговариваться. Должны повернуть направо, она поворачивает налево. Говорю – «Ты, что, не знаешь, где право, а где лево?», ей 50, а она – «Нет, я забыла». Вжимаюсь, в кресло – «Звоночек…» Мне интересны подобные проявления, как в жизни, так и в искусстве. Все время думаю – «Не дай нам Бог сойти с ума, посмотрите на пожилых людей, они становятся, как маленькие, вдруг я буду такой же, кто знает, что нас ждет?..»

О постельных сценах

Сниматься в них очень трудно. Иногда, конечно, когда идет подготовка, можно поспать, как однажды я уснула на съемках у Соловьева, где должна была соблазнить юного мальчика. Мне сказали – «Пока не вылезай, не все готово». Я уснула и вижу во сне, что я на реке Оке, и с другого берега мне кричат – «Ка-тя-аа! Ка-тя-аа!..» А это мегафон сказал мне - «Проснись!» Постельные сцены – всегда преодоление себя, боишься зайти за грань пошлости, не до- или переиграть, оголяешься не только телесно, но и душевно. Тебе нужно сыграть страсть, а как - в сценарии не написано, так что это всегда большой стресс. Иногда не очень симпатичен бывает партнер - именно в интимном плане. Наша профессия вообще связана со стрессами, вот сегодня стою за кулисами перед выходом на сцену, сыгравшая, наверное, сто спектаклей в своей жизни, и меня охватывает мандраж. Так что любой спектакль - это экзамен, постельная сцена, тем более.

Вайнштейну сочувствую

Не очень хорошо отношусь к актрисам, которые, получив в свое время роль и став звездами, 20 лет молчали насчет приставаний Вайнштейна, а теперь сделали из него притчу во языцех. Я не получила через постель ни одной роли, и горда тем, что всего добилась сама. Но и у меня в молодости была ситуация, когда руководитель театра вдруг начал испытывать ко мне нежные чувства, с одной стороны ценил меня как начинающую артистку, а, с другой – «зайди в кабинет, вот тебе подарочек на 8-е марта». И я не могу выйти перед своими однокурсниками с этими тапочками или мишками, находясь при этом в очень хороших отношениях с его женой. «Как это глупо, зачем все это?» - я стала испытывать жуткую дисгармонию, и когда ухаживания стали проявляться в ультимативной форме, хлопнула дверью и ушла. Все мои мечты о театре как храме искусства рухнули, моя гордость возопила – «Ах, меня хвалили не за то, что я хорошая артистка, а в постель хотели затащить!» Это вызвало у меня прилив гнева и придало сил. И я вообще уехала из города - в никуда.

Дом, который построит Катя

Действительно, строю дом, но строительная компания все сроки пролонгирует – июнь, август, сентябрь. И меня друзья стали спрашивать, а ты матом не ругаешься со строителями, они только этот язык понимают? И я начала ругаться матом. И что же - привели вторую бригаду, с упоением жду, когда же это закончится. Очень хочу переселить родителей, заиметь свой огород, цветник, розарий, тепличку. Забрать собаку наконец. Простых человеческих радостей хочется, чтобы в отпуск и в свободные дни я могла выехать на природу. Выросла-то в деревне Старые Печоры в Ульяновской области, где не было асфальтированных дорог. Носила воду на коромысле, собирала землянику, грибы, поливала огород, мыла пол. Я очень люблю деревню. Мама была права, когда говорила, что однажды меня потянет к земле, это время, видимо, наступило.