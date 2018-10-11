В Челябинск приедет популярный джазовый исполнитель Чарли Армстронг

Он выступит на III Благотворительном музыкальном салоне в столице Южного Урала 15 ноября. На концерте соберутся 250 зрителей, все собранные средства направят на организацию X Юбилейной Премии для юных талантов сфере искусства «Андрюша-2019».



Напомним, что Чарли Армстронг является другом и попечителем Детского фонда «Андрюша». Он не раз выступал на их благотворительных концертах, при этом два последних выступления собрали более миллиона рублей на поддержку талантов. В этот раз он исполнит ряд композиций с участниками фонда.