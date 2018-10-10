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Театральный праздник в армейском храме искусств
10 октября 2018, 14:23 [«Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]
На Малой сцене Театра Армии 13 и 14 октября премьера – спектакль «Главная роль». В постановке режиссера Игоря Афанасьева семейные перипетии, замешанные на удушающей материнской любви, подаются с юмором и иронией.
Думаете, вы взрослый самостоятельный мужчина, глава семейства, уважаемый коллегами и друзьями? Ваша мама покажет, кто в семье главный! В этой веселой театральной карусели всем хватит места: жене, мужу, свекрови, даже жизнерадостному врачу «Скорой помощи». Жизнь семьи проносится перед глазами зрителя, то сворачивая в прошлое на танцплощадку в далекие «семидесятые», то врезаясь на всем ходу в современность с ее трудностями взаимоотношений.
Главную роль в спектакле играет народная артистка России Ольга Богданова, которая за внешним пафосом и эгоистичностью героини, очень тонко и талантливо передает всю душевную боль и страх одиночества, свойственные стареющим родителям. «Главная роль» — это комедия про женщину с характером и харизмой – она жаждет жить, изо всех сил любит своего взрослого сына, так любит, что совершенно его измучила. В этой истории много души: она про целое поколение женщин, наделённых характером, талантом, красотой и оставшихся не у дел в силу возраста. Всю энергию эти женщины тратят на близких, чему близкие не всегда рады», - рассказывает Ольга Богданова.
Когда произошла эта странная метаморфоза — как умница-красавица Полина (Ольга Богданова), сильная молодая красивая женщина превратилась в склочную эгоистичную старуху? Почему она застряла в «треугольнике» ложной любви, заботы о сыне и жертвенности? Что всю жизнь пытается доказать ей сын Сергей (Тимур Еремеев)? И как из этого клубка выпутается издерганная претензиями невестка Екатерина (Ольга Герасимова)?
Точно подобранное оформление сцен, особая партитура света, талантливая игра актеров, и вот, классический конфликт трех поколений — пожилых родителей, взрослых детей, внуков — превращается в увлекательное действо, настоящий театральный праздник. В спектакле будут акробатические трюки, латиноамериканские танцы и, конечно, музыка.
Игорь Афанасьев, заслуженный деятель искусств Украины, режиссер-постановщик спектакля «Главная роль», подчеркнул: «Театр Армии снова и снова демонстрирует бесконечные возможности создавать спектакли во всех существующих ныне театральных жанрах. Остается только пожелать зрителю получить приятное послевкусие от этой остроумной музыкальной комедии»
Художественный руководитель и главный режиссер Театра Армии, н.а. России Борис Морозов. В ролях задействованы актеры театра: н.а. России Ольга Богданова, Тимур Еремеев, Ольга Герасимова, Андрей Кочинов, Сергей Иванюк, Анна Воропаева, Диана Борина, Илья Баранов.
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