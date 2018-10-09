Сегодня появилась печальная новость для поклонников легендарного сериала "Стартрек". Согласно последней информации, из жизни ушла американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в картине.

Речь идет об артистке по имени Селеста Ярналл. Известно, что женщина умерла в возрасте 74 лет после борьбы с раком яичников, передает портал Deadline. Актриса скончалась в минувшее воскресенье, 7 октября, в своем доме в калифорнийском городе Уэст-Лейк-Виллидж.

Отметим, что Ярналл сыграла яркого персонажа не только в оригинальном сериале "Звездный путь" (более известен как "Стартрек"). Она также снималась в фильме "Немного жизни, немного любви" вместе с Элвисом Пресли и многих других картинах.