Ушла из жизни звезда легендарного сериала "Стартрек"
9 октября 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня появилась печальная новость для поклонников легендарного сериала "Стартрек". Согласно последней информации, из жизни ушла американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в картине.
Речь идет об артистке по имени Селеста Ярналл. Известно, что женщина умерла в возрасте 74 лет после борьбы с раком яичников, передает портал Deadline. Актриса скончалась в минувшее воскресенье, 7 октября, в своем доме в калифорнийском городе Уэст-Лейк-Виллидж.
Отметим, что Ярналл сыграла яркого персонажа не только в оригинальном сериале "Звездный путь" (более известен как "Стартрек"). Она также снималась в фильме "Немного жизни, немного любви" вместе с Элвисом Пресли и многих других картинах.
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