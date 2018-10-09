Хрустальная туфелька Вии Артмане

Этому интервью чуть больше одиннадцати лет. Одно из последних в жизни великой латвийской актрисы Вии Артмане. Но и этого небольшого «кусочка» хватило для того, чтобы понять, как хотела Вия Фрицевна поговорить с тем, кто просто сможет ее послушать и услышать… Актриса была предельно откровенна со мной. Много и долго беседовать с журналистом Вии Фрицевны было не так просто – сказывалось неважное самочувствие. Но она стойко проговорила со мной более часа… О чем? О детстве, о Риге, о любви, о счастье.

Прошло много лет. Но бывает, что я достаю пожелтевшую пленку на стареньком диктофоне и слушаю… Слушаю монолог АКТРИСЫ И ЖЕНЩИНЫ, который состоялся в домике, в поселке Мурьяни…

Родная кровь

Детство у меня было далеко нелегким. Можно считать, что я была сироткой. Я же родилась после смерти отца. Он был из прибалтийских немцев, а мама полькой. И семья у нас бедно жила, но выглядела я и одевалась всегда хорошо. И в этом заслуга моей мамочке: она умела так подобрать цвета, составить «мой гардероб», что всем казалось, что я из обеспеченной семьи. Но было наоборот. Видимо, тонкость вкуса у нас, у женщин в семье, присутствовала всегда. Помню, меня часто раньше спрашивали: «Вия, где ты достала такое платье? Оно дорогое?» Спрашивали еще в советское время… А этому платью уже много лет! Просто я подбирала к нему бусы, брошки, платки и выглядела, как в новом! Я никогда не была богата. И это правда! А работала с самого детства. Жила у бездетных хозяев на хуторе и научилась там делать все! Пять лет работала пастухом. И зарабатывала денежки, чтобы было, что зимой нам, с мамочкой, есть.

А когда мне было шесть лет, то мама решила, что нам нужно переехать в город… Ради моего спокойствия! Дело в том, что я была единственной наследницей отцовской земли и меня… возненавидели тетки. Мама вовремя смекнула, что нам нужно переехать в другое место. Так и оказались в Риге, где нас приютили чужие люди. Но жизнь у посторонних людей принесла свои плоды – я «заболела» театром. Дело в том, что дочки наших хозяев непременно хотели стать актрисами! Они постоянно пели, танцевали, рассказывали о театре. И я прониклась этими беседами! А когда в семь лет попала в театр, то поняла, что стану актрисой! Но моя мама очень не хотела видеть меня в «этой роли». Помню, что как-то ночью проснулась от плача мамы… Она стоит у кровати и говорит мне: «Не иди в актрисы. Живи лучше честно!»









Да, мои мечты исполнились! Многие девушки и сейчас мечтают стать актрисами, но мало кто понимает, в чем заключается истинная суть…

От автора. Вия Фрицевна ненадолго задумалась…Мне показалось, что губы актрисы задрожали. Взяв из вазочки салфетку, она… подержав ее в руке… положила обратно. Мысли были далеко…

"Театр", Бедная "звезда"

Мой самый известный фильм – это, наверное, «Театр». Но там моей заслуги мало! То, что он получился хороший, - заслуга режиссера. Само произведение Сомерсета Моэма не особо «великое»… это на мой взгляд! Мне кажется, что в этой пьесе много пошлости. А я сыграла совершенно другое! Играла женщину, которая ждет любви и идет навстречу чувству. Думаю, что у меня получилась приличная Джулия!









Понимала ли я, что популярна? Конечно! Зачем мне лукавить! Да и гонорары были приличные. Мне хватало на жизнь. Хотя, по западным меркам я была бедной актрисой. Знаете, мне всегда было стыдно говорить иностранцам, сколько я получаю. Когда бывала за границей, то меня приглашали на богатые приемы, где была роскошь. Как красиво были одеты женщины! Длинные платья, перчатки, бриллианты. У меня этого никогда не было… Да я и не стремилась выглядеть богато. Всегда старалась оставаться неброской. Да, неброской, но элегантной. Решила для себя, что лучше одену какую-нибудь «детальку»! Одевала! А меня считали шикарной и богатой! Я умела всегда преподнести себя. Но в этом нет моей заслуги. А предков, чья кровь течет в моих жилах.









Мне кажется, из-за внутренней элегантности и роли получала нарядные. Многие коллеги говорили, что совершенно не могли представить меня в роли Сони из «Родной крови» или героини из «Никто не хотел умирать»…Видимо, я им казалась слишком аристократичной! Но я благодарна режиссерам, что они смогли разглядеть меня настоящую….

От автора. Я набралась смелости и заговорила с Вией Фрицевной о ее партнерах в кино… Как-то постепенно беседа «перетекла» о любви, о счастье, о боли… Глаза актрисы то загорались, то гасли…

Муж, дети, тайна

С моими партнерами у меня всегда складывались прекрасные отношения. Я всегда в них искала того мужчину, которого хотела видеть рядом с собой и которого рядом не было. Но это совершенно не значит, что я всех своих партнеров любила. Глупость! Никогда не разбивала чужие «гнезда». Не могу же я взять все, что мне нравится! Но если честно, то иногда испытываю сожаление, что не использовала некоторые возможности… Но что об этом сейчас говорить!

Мой муж (Артур Димитерс-прим. авт.) был прекрасным актером, но слишком ревнивым мужем. На много лет старше меня. И человеком был грешным… Нет, он совершенно не тот мужчина, которого я мечтала видеть рядом с собой. Я смирилась со своей судьбой. Почему жила с Артуром? Он же был актер и нужен мне, как опора, на ком бы я смогла проверить свое мнение, мысли, свою игру. На нем я проверяла, права ли я. Нет, я не была счастлива в браке. Артур меня никогда не щадил. Не было рядом любимого и нежного. Был актер. Был отец моему сыну. Не больше. Когда умер муж и я его хоронила, то не смогла заплакать. Меня за это осуждали люди. Но я считаю, что врать людям не стоит и выставлять напоказ свои чувства, боль – грех! Я только через две недели поняла, что он ушел. Поняла и ощутила одиночество. Вся же жизнь вместе прошла… Вот тогда я и начала плакать! И пусть мне не говорят, что горе выражается только в слезах! Нет! Есть внутренняя боль и одиночество. Мне долго казалось, что сейчас откроется дверь и он войдет… Но он не входил…Это очень непросто – проститься с мужем! И пусть меня не упрекают в равнодушии. Любовь же разной бывает! Да, он был ревнивым, жестким… Но Артур всегда значил для меня многое. Это сложно объяснить! Я чувствовала его сердцем! Было между нами что-то…

Я не буду врать, что любила мужа до безумия! Нет! Был и другой мужчина, которого я чувствовала сердцем… Евгений Матвеев. Мы с ним познакомились на съемках фильм «Родная кровь». Я даже предположить не могла, что наше знакомство будет длиною в жизнь…









Евгений Семенович произвел на меня впечатление сурового и замкнутого человека. Я и не думала, что в его душе горит такой огонь… Возможно, я долго не могла понять, что Евгений чувствует на самом деле. И только в последнюю нашу встречу, а это было в Москве, на мое 70-тие, я поняла, что он очень страстный мужчина… Я запомню эту встречу на всю жизнь. Много цветов, поздравлений, приятных слов… Вдруг вижу, что Женя идет ко мне… К сцене, где я нахожусь! Я обомлела! Совершенно не думала, что он придет! Женя был серьезно болен… Но он пришел, чтобы поздравить меня и проститься. Мы обнялись, поцеловались и пошутили… Да! Я ему сказала, что первый раз!!!! он поздравил меня вовремя! Обычно, это происходило на месяц раньше. Долго мы стояли с ним… Долго. Это была наша последняя встреча.

Почему я долго скрывала, что у меня дочь Кристина от Жени? Это была моя тайна! Да, у меня был очень бурный роман с ним…Бывает так, что актеры в фильме играют двух любящих людей и это «переплывает» в жизнь… Бывает… Но дружеские и нежные отношения мы сохранили на всю жизнь…

Рига, Москва, хрустальная туфелька

Я очень люблю Ригу. А почему я должна ее не любить? Из-за того, что чиновники лишили меня жилья? Да, происходил возврат домов хозяевам, которые были выселены из них при советской власти. Моя семья сорок семь лет прожила в одном из таких домов. У нас была прекрасная, уютная квартира. Но в один прекрасный день заявился человек, который сказал, что это его дом! Да, ему этот дом вернули и он сразу же заложил его в несколько банков. А возвращать деньги, видимо, не хотел. И банки стали требовать с нас долг! Это было совершенно незаконно! Мы стали бунтовать. За такое сопротивление нам отключили тепло. В доме совершенно невозможно было находиться. Я просто замерзала! Вот тогда и решила обратиться в Государственную Думу. Задала один только вопрос: «Есть ли такой закон, который позволяет так поступать с людьми?» И мне ответили, что такие законы существуют… А дальше мне предложили… выкупить эту квартиру! Да, выкупить! Но по огромной цене! Откуда у пожилой актрисы такие деньги? Но, поверьте, никого не интересовал вопрос о моем месте жительства. Когда со мной так поступают, то я предпочитаю больше не общаться. Я и так достаточно проявила слабость! А это недопустимо! Я же человек, которого знают люди… А люди хотят видеть сильную женщину! Жалею, что проявила слабость! Итог один – переезд в наш летний загородный домик. Он был построен лет сто назад и совершенно не был готов к жизни зимой… Но что мне вам жаловаться? Сейчас, слава Богу, все хорошо.









Фото автора

Думаю, что моя голгофа завершена. Да и возраст у меня почтенный. Мы же не молодеем (улыбается). Бывает, что меня подводит здоровье… Был и инсульт, и инфаркт. Но и жизнь не была легкой. Перелеты, переезды, съемки, театр. Но это же прекрасно! Когда ко мне подходят люди и спрашивают о моем самочувствии, то всегда отвечаю: «Спасибо. У меня все хорошо!»

Я счастлива, что живу в своей стране. Меня звали же на постоянное место жительства в Москву! Да! Но я не поехала, хотя всегда любила Россию. До сих пор получаю письма от русских людей. Счастлива и благодарна им за это. Мне многое дал Советский Союз, как актрисе… Даже в Кремль заходила свободно! В кармане был пропуск, но охрана меня знала в лицо и не просила его показывать. Если честно, то мне не хватает просторов Советского Союза. Но что делать? Все меняется в жизни….

У меня всю жизнь был такой девиз: «Будь благодарна людям! Не показывай слабости! Недруги порадуются твоей беде, а друзья будут презирать!» Думаю, что это правильно! Если смотреть правде в глаза, то я счастливая женщина и актриса! Я как Золушка… Ходила в стареньких башмачках, а потом получила подарок – хрустальные туфельки! Не каждой женщине удается их получить…

От автора. Вия Фрицевна замолчала. Я хотела задать еще вопросы, но потом поняла бестактность их. Актриса сказала все, что хотела. Я молча встала, обняла ее и поцеловала руку… Вия Фрицевна засмущалась и тихо произнесла: «Зачем? Мы же с вами почти родные. Ваша мама лечила моих детей»…

Актриса Вия Артмане скончалась 11 октября 2008 года в клинике городка Стренчи на 80-м году жизни. Говорят, что последние ее слова были: «Такова жизнь»…