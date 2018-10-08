Скончался российский писатель Олег Павлов
8 октября 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Российский писатель, обладатель премии "Русский Букер" Олег Павлов скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщил писатель Платон Беседин на своей странице в социальной сети Facebook.
Причиной смерти стал инфаркт. Сообщается, что прощание с писателем Олегом Павловым состоится во вторник, 9 октября, в 12:00 в Храме святого благоверного царевича Димитрия.
Олег Павлов - лауреат Литературной премии Александра Солженицына. Известность ему принесли романы "Казенная сказка" и "Дело Матюшина", а также повесть "Карагандинские девятины".
Кроме того, писатель был лауреатом премий таких журналов как "Новый мир", "Октябрь" и "Знамя". В 2002 году он получил независимую литературную премию "Русский Букер".
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