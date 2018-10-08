Басков: "Спасибо за всё, моя любимая Монтсеррат..."
8 октября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Николаю Баскову посчастливилось петь с легендарной испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье.
Монсеррат Кабалье не стало 6 октября. Артистка скончалась в возрасте 85 лет.
"Нет таких слов, чтобы выразить боль моей утраты... Скорблю... Прощай, моя Diva!" - написал Басков в Инстаграм. Басков опубликовал несколько видеозаписей с легендарной певицей, известной своей виртуозной техникой бельканто.
"...столько эмоций , воспоминаний что не могу передать словами !!! Спасибо за всё моя любимая Монтсеррат", - грустит Николай Басков.
C Монсеррат Кабалье сегодня прощаются в Барселоне. На церемонию в центр погребальных ритуалов "Лес-Кортс" прибыли королева Испании София, испанский премьер Педро Санчес, тенор Хосе Каррерас.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес