Николаю Баскову посчастливилось петь с легендарной испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье.

Монсеррат Кабалье не стало 6 октября. Артистка скончалась в возрасте 85 лет. В Барселоне сегодня прощаются с Монсеррат Кабалье

"Нет таких слов, чтобы выразить боль моей утраты... Скорблю... Прощай, моя Diva!" - написал Басков в Инстаграм. Басков опубликовал несколько видеозаписей с легендарной певицей, известной своей виртуозной техникой бельканто.

"...столько эмоций , воспоминаний что не могу передать словами !!! Спасибо за всё моя любимая Монтсеррат", - грустит Николай Басков.

C Монсеррат Кабалье сегодня прощаются в Барселоне. На церемонию в центр погребальных ритуалов "Лес-Кортс" прибыли королева Испании София, испанский премьер Педро Санчес, тенор Хосе Каррерас.