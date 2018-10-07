Бэнкси показал на видео подготовку к самоуничтожению картины

Известный уличный художник Бэнкси встроил в картинную раму шредер еще несколько лет назад, готовясь к тому, что его работа когда-либо будет продана с аукциона. Процесс встраивания он опубликовал в соцсети. Картина Бэнкси самоуничтожилась после ее продажи на аукционе

Напомним, вчера картина "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе Sotheby’s.

Художник в комментариях к видеозаписи написал: "Побуждение к разрушению — это тоже творческое побуждение". Цитата вообще-то русского философа XIX века Михаила Бакунина, Бэнкси считает, что это слова Пабло Пикассо.

Кстати, искусствоведы считают, что стоимость разрезанной на куски картины может сразу же вырасти вдвое. Оплатил ли ее "счастливый" покупатель - не известно.