Скончался актер Скотт Уилсон

В субботу, 6 октября, умер актер Скотт Уилсон, который известен по телесериалу "Ходячие мертвецы" ("The Walking Dead"). Ему было 76 лет. Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Причиной смерти представитель актера Доминик Манчини назвал осложнения после лейкемии.

Авторы известного сериала выразили соболезнование по поводу смерти Уилсона. Режиссеры и продюсеры расстроены уходом актера. "Покойся в раю, Скотт", - сочувствуют они смерти актера.

За свою карьеру Уилсон сыграл в более чем 80 различных фильмах и сериалах.