Анни Жирардо. Смысл имеет только любовь...

Французский кинематограф не знает ей равных. Многие поколения выросли на фильмах мадам Анни. Единственной, ей стоя аплодировал зал на 27 Московском кинофестивале. Как актриса она пережила мировую славу, как женщина-великую трагедию.

Огромная гостиная, множество фотографий, уютный диван и запах кофе с французской булочкой. 2005 год. Я в гостях у легенды мирового кинематографа Анни Жирардо.Это моя первая встреча с потрясающей, удивительно харизматичной женщиной-актрисой. Мы сидим на диване, попиваем дымящейся кофе и говорим, говорим, говорим... О любви, детях, кино и еще раз о ЛЮБВИ.

- Мне пришлось пережить неповторимое, уникальное, светлое чувство с моим единственным мужем Ренато Сальваторе. Сегодня я хочу говорить только о нем. Я уже не так молода, как раньше, и часто ко мне приходят воспоминания о моей жизни , о моей любви, о моих мужчинах... Но, только один человек заставляет меня в памяти плакать и смеяться - мой единственный Сальваторе... Как же было это давно и... недавно. Когда Лукино Висконти пригласил меня на роль Нади в фильме "Рокко и его братья", то прочитав сценарий, я решила... отказаться от роли. Играть женщину легкого поведения... Ну уж нет! Но соблазняло то, что съемки будет проходить в Италии. А мне очень хотелось посмотреть Рим. Да и интуиция подсказывала, что что-то хорошее должно произойти в Италии. Помню, когда я прилетела в Рим, то было дождливо и холодно, а на съемочной площадке все были в плохом настроении: Ален Делон нервничал и ругался, Висконти все время молчал, а Ренато был похож на медведя после зимней спячки. Я тогда подумала: "О ля, ля... Еще те съемки предстоят!" Но прошло совсем немного времени и мы сдружились: актеры, операторы, режиссер. И мне Рим показался прекрасным. А когда в выходной день Ренато пригласил меня поехать в Милан, то жизнь заблестела потрясающими красками. Мне этот медведь уже нравился, и я была совсем не прочь провести с ним время. Это был совершенно особенный день в Милане: мы гуляли и держались за руки, целовались в кафе, много смеялись... Я в один момент поняла, что именно такой мужчина мне и нужен: уверенный в себе, с сильными руками и не терпящий возражений. Я влюбилась. И сама предложила провести время наедине в гостинице. И после этого дня мы уже не расставались...

Мадам Анни закуривает очередную сигарету и смотрит мимо меня, видимо, вспоминая, те безумно счастливые, молодые годы... Вспоминает свой судьбоносный фильм "Рокко и его братья", который принес актрисе грандиозный успех и большую любовь. Она аккуратно тушит в пепельнице сигарету и продолжает говорить о НЕМ.









- Это был сумасшедший роман, который длится по сей день. И уже совсем неважно, рядом ли со мной Ренато, или нет (муж Анни Жирардо Ренато Сальваторе умер в 1988 году - прим. авт.). Я знаю, что непременно скоро увижусь с ним. Я вспоминаю, кто же из нас предложил пожениться? Это вышло одновременно... Мы посмотрели в глаза друг другу и решили, что должны быть вместе... И я стала сеньора Сальваторе. Первый раз в жизни мне хотелось не работать, не быть актрисой, а только женой и мамой. У нас родилась прекрасная девочка Джули. И это так замечательно: заниматься хозяйством, ходить на рынок, гулять с ребенком и ждать мужа. Конечно, я снималась в то время, но редко... Я не могла ни одного дня, ни одной ночи быть без Ренато. И даже его вспышки ревности мне нравились! Да, да. Нравились. Какие прекрасные были примирения... Я сегодня часто думаю: почему меня так тянуло к Ренато? Не могу найти объяснения! Это была страсть, пожизненное чувство. Я женщина, которая привыкла быть свободной. Я сама всегда решала с кем быть и когда уходить... Но с моим мужем я стала похожа на домашнюю кошечку. Но печально, что всему наступает конец. Страсть всегда разрушительна. Привычки, увы, вечны. Ренато - мужчина во всем. Он любил виски, и не собирался отказываться от этой страсти, он нравился женщинам, и принимал их ухаживания. Он ревновал меня не только к мужчинам, но и к работе, а это убивает все чувства. Я ничего не могла с этим поделать. Помню, как Ренато первый раз не пришел ночевать... Я место себе не находила, металась, как львица в клетке! А когда он вернулся, то был пьян и от него пахло женскими духами. Скандал был грандиозный! Мне пришлось даже воспользоваться услугами хирурга. И что я сделала, чтобы отомстить мужу, чтобы мне стало легче? Я изменила ему и... уехала в Париж сниматься! На тот момент я хотела просто отдохнуть от скандалов, ревности, постоянного ожидания, быта. И я вновь начала сниматься, как сумасшедшая... Вновь окунулась в свой привычный мир. А Ренато... Он не воспринимал серьезно, что я могу уйти насовсем. И был в чем-то прав... Прав в том, что я совершенно не была готова полностью уйти от него. Стоило ему позвонить и сказать: "Мне плохо без тебя!",- я тут же садилась в самолет и летела в Италию. Есть хорошая русская поговорка "Разбитую чашку не склеить"... Я прилетала и... видела безумно пьяного мужа с бутылкой вина или виски. Постоянные претензии и напряжение. Сложно, очень сложно жить вместе двум сильным личностям. У меня характер ого-го! И у него. В его жилах текла ведь итальянская кровь. Сколько поломанной мебели, разбитых телефонов. Сколько уходов и возвращений! Я просила, умоляла его не пить... потом уходила, он звонил, упрашивал, и я возвращалась. Так продолжалось много лет. Но один раз после "бурных выяснений" я сказала себе "СТОП!" и улетела в Париж... А когда очередной раз Ренато позвонил и попросил вернуться, то я просто сказала ему:"Устала. Все кончено!" Как я пережила это время? Думаю, что неправильно... Я стала много выпивать. Иногда, когда не могла ночью заснуть , то просто шла в кафе, потом в бар , потом опять в кафе... А потом все прекратилось. Я поняла, что должна научиться жить заново. Я научилась. Мне помогла в этом работа , дочь, признание зрителей. Но до сих пор меня мучает то, что я не была рядом с моим Ренато, когда он умирал... Мы любили друг друга, искренне любили... Я никогда не могла его никем заменить!

У мадам Анни в гостях я была несколько раз. Когда приезжала в Париж, то прежде всего я шла к этой незаурядной женщине и она меня радушно принимала. В один из приездов во Францию (тогда я была со своим сыном), я вновь собиралась к мадам Анни в гости и сын меня спросил: "Мама, но ты ведь совсем недавно была у мадам Жирардо... Зачем ты снова идешь к ней?" Я тогда задумалась над его вопросом и ничего вразумительного не смогла ответить, а только промямлила:" Давай быстрей! Нас ждет мадам Анни!". Мы пробыли с сыном у мадам Жирардо около часа, а когда вышли на улицу мой сын ( которому тогда было 15 лет) долго молчал, а потом сказал:" Я понимаю тебя, мама. Она удивительна. Я хочу посмотреть все ее фильмы".

Мадам Жирардо была, действительно, удивительным человеком: она умела заряжать своей энергией окружающих, умела говорить и слушать, умела быть сильной и женственной. И даже, когда поняла, что больна (у актрисы была болезнь Альцгеймера - прим. автора), то продолжала бороться и жить надеждой, что непременно все будет хорошо.

Последняя встреча с Анни Жирардо. 2006год.









Мадам Анни обычно (пока болезнь полностью не подкосила актрису) проводила дни в своей небольшой квартирке в центре Парижа. Она редко выходила на улицу, но все же любила побаловать себя легким обедом в ближайшем кафе или заглянуть в любимый салон мадам Рикель, где ей всегда были рады, где она чувствовала себя, как дома. А долгими вечерами актриса любила послушать песни любимого Шарля Азнавура и вспомнить свою жизнь...









-Кино - моя вторая любовь. Я готова сниматься, сниматься, сниматься... Люблю свой спектакль "Мадам Маргарит". Помню, играла его для Михаила Горбачева и его супруги. Этот моно-спектакль о женщине, о любви... обо мне. Я сейчас понимаю, что смысл имеет только любовь. Ты знаешь, я никогда не играла костюмированных героинь, в моем арсенале только современницы... И я рада, что смогла воплотить в кино скрытые черты моего характера: излишнюю смелость, упорство и где-то упрямство, но в хорошем смысле.Смотри, (мадам Анни показывает мне фотографию, где она на юбилейном вечере с Аленом Делоном), что с нами делает время! Иногда вспоминаю и плачу: сколько друзей ушло... Знаешь, в жизни актера много испытаний: деньгами, алкоголем, одиночеством. Я прошла через все. Но у меня есть дочь Джулия. Возможно, я не всегда уделяла ей должного внимания, но я должна была создать ей достойную жизнь. Мне жаль, что мы ссоримся иногда с Джули. Я часто вспоминаю свою маму... Мы были, как сестрички-близняшки: делились секретами, доверяли друг другу. Конечно, после ухода от Ренато я хотела встретить надежного, умного, страстного мужчину, который искренне любил бы меня, но, увы, такие мужчины сейчас - роскошь. Всю жизнь я думала сама, шла сама, решала проблемы сама... Несколько лет назад решила самостоятельно поставить спектакль, но, увы, спонсоры подвели, и я лишилась сбережений и недвижимости...Но пережила и это. Есть память. Что еще нужно?

Когда мадам Анни говорит о прошлом, то на ее глазах наворачиваются слезы, но это минутная слабость... Она актриса, она парижанка, а это значит, что все у нее в порядке!

- Я видела много прекрасных людей. Я любила и меня любили. Кого из мужчин мне хочется вспоминать с теплотой? Конечно, моего мужа а еще... прекрасного режиссера Клода Лелуша. Он, действительно, относился ко мне с нежностью. Он действительно меня любил. Я благодарна ему за такой замечательный фильм, как "Жить, чтобы жить". Почему мы с ним расстались? Мы оба были несвободны... А главное - я любила Ренато. Я истинная парижанка! Люблю свой город, люблю его улочки... А еще дорога мне Россия. Я знаю, что меня там любят. Ты спрашиваешь, что для меня настоящее счастье? Это мои фильмы, зрители и память о единственном и любимом Ренато. Но жизнь продолжается, и я готова принять все, что ниспошлет мне Бог.

Анни Жирардо не стало в последний день зимы 2011 года. Ее похоронили рядом с другой великой женщиной и певицей Эдит Пиаф на кладбище Пьер-Лашез. Буквально за месяц до ее кончины я звонила и говорила с ее дочерью Джули Сальваторе...









" Моя мама, как мой ребенок. Все органы у нее здоровы, но эта страшная болезнь отнимает у нее разум. Правда она иногда приходит в себя... А может ей так кажется. Но я рядом с ней. Зачем сейчас вспоминать прошлое? Да, мне в детстве не хватало мамы, но я понимала, что она известная актриса. Да и я долгое время жила у отца в Италии. Я понимала, почему родители расстались... Им сложно было быть вместе, но они любили друг друга. Когда папа перестал сниматься, то у него было туго с деньгами и он просил маму помочь ему. Она всегда помогала. Было интересно: шила мне карманы на курточке и прятала там деньги, а потом сажала меня в самолет и я летела к отцу в Италию, а он меня в аэропорту встречал. Сегодня меня все упрекают, что я открыто сказала, что у мамы болезнь Альцгеймера... Мне надоело, что вокруг имени Анни Жирардо вновь поползли слухи: мол стала вновь пить... Я решила прекратить эту ложь! Считаю, что правильно сделала. Пусть в памяти людей останется сильная, красивая мадам Анни Жирардо. Пусть хоть сейчас ее оставят в покое. Ее и так в жизни многие использовали и бросали. Да, она живет в своем мире...