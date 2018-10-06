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Картина Бэнкси самоуничтожилась после ее продажи на аукционе
6 октября 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Британский артист и художник Бэнкси известен скандальными, но чрезвычайно оригинальными акциями. На этот раз его картина "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе Sotheby’s.
За нее отдали более чем 1 млн фунтов стерлингов (около 1,4 млн долларов). Под рамой сработал скрытый механизм, который разрезал картину. Снимки этого художник разместил в Instagram, подписав: "Идет, идет, ушла...". "Кажется, нас отбэнксили", - заметил старший директор аукциона.
Бэнкси (Banksy) является известным уличным художником, его работы постоянно появляются на улицах и в галереях разных стран, и при этом ему до сих пор удается сохранять анонимность. В Dailу Mail предположили, что под псевдонимом Бэнкси, принадлежащем анонимному уличному художнику, которого никто никогда не видел, может скрываться известный музыкант.
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