Картина Бэнкси самоуничтожилась после ее продажи на аукционе

Британский артист и художник Бэнкси известен скандальными, но чрезвычайно оригинальными акциями. На этот раз его картина "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе Sotheby’s.

За нее отдали более чем 1 млн фунтов стерлингов (около 1,4 млн долларов). Под рамой сработал скрытый механизм, который разрезал картину. Снимки этого художник разместил в Instagram, подписав: "Идет, идет, ушла...". "Кажется, нас отбэнксили", - заметил старший директор аукциона.

Бэнкси (Banksy) является известным уличным художником, его работы постоянно появляются на улицах и в галереях разных стран, и при этом ему до сих пор удается сохранять анонимность. В Dailу Mail предположили, что под псевдонимом Бэнкси, принадлежащем анонимному уличному художнику, которого никто никогда не видел, может скрываться известный музыкант.