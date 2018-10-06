Тамара Гвердцители потрясена смертью Монсеррат Кабалье

Певица Тамара Гвердцители считает, что голос, который имела Монсеррат Кабалье, может появиться не чаще одного раза за сто лет. По ее мнению, Кабалье - великая певица. Кончина оперной дивы глубоко ее потрясла. Монсеррат Кабалье скончалась

Тамара высказала сожаление в интервью РЕН-ТВ, что не была с ней знакома. Смерть знаменитой во всем мире Кабалье неожиданна, ведь еще недавно Монсеррат посетила Москву.

Монсеррат Кабалье умерла в субботу утром в Барселоне на 86-м году жизни. Последние дни она провела в одной из больниц ее родного города, куда была доставлена неделю назад.