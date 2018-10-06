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Монсеррат Кабалье скончалась
6 октября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в субботу утром в Барселоне на 86-м году жизни. Последние дни она провела в одной из больниц ее родного города, куда была доставлена неделю назад.
Похороны певицы состоятся в понедельник.
Певица прославилась своей виртуозной техникой бельканто. Она исполнила в общей сложности около 800 камерных произведений.
Монсеррат Кабалье в 2012 году была госпитализирована в отделение интенсивной терапии клиники Святого Павла в Барселоне. Певица тогда перенесла микроинсульт. В сентябре этого года СМИ писали, что у Монсеррат Кабалье возникли проблемы с мочевым пузырем, вследствие чего ей понадобилась срочная помощь врачей.
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