Инну Чурикову поздравляют сегодня с юбилеем

5 октября народной артистке СССР Инне Чуриковой исполнилось 75 лет. Владимир Путин и Дмитрий Медведев отправили популярной актрисе поздравительные телеграммы с пожеланиями здоровья и творческого вдохновения.

Путин назвал Инну Чурикову яркой и самобытной артисткой, «украшением» множества отечественных кинофильмов и театральных спектаклей, которую любят и ценят миллионы российских граждан.

Дмитрий Медведев отметил, что без Чуриковой «невозможно представить себе наш кинематограф и театр». «Ваш талант уникален, а творчество — невероятно разнообразно. Фильмы с вашим участием становились символами целых эпох в жизни страны».

Свой юбилей Инна Михайловна встречает в кругу двух самых близких ей людей, мужа и сына. Не в Москве, правда, а в Лондоне, где живет и работает сын.