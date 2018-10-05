Народная артистка Украины Неонила Крюкова умерла
5 октября 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
Народная артистка Украины Неонила Крюкова умерла в возрасте 74 лет, сообщил глава украинского государства Петр Порошенко в Twitter, выразив соболезнования родным и близким актрисы.
Карьера Крюковой началась еще в 1967 году: она была принята на работу в Полтавский музыкально-драматический театр имени Николая Гоголя. С 1975 года работала в Киевской филармонии. Все свои силы она отдавала сцене. У Неонилы Крюковой несколько престижных наград, ей присвоили звание Героя Украины, также ее наградили орденом князя Ярослава Мудрого. Крюкова стала одной из первых артисток, выступивших в Чернобыле после аварии.
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