Михалков о своем здоровье: "а я иду, хромаю по Москве"
4 октября 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый режиссер Никита Михалков рассказал о возникших проблемах со здоровьем, из-за чего понадобилось дважды обращаться к хирургам за короткий промежуток времени. Ему делали операции на бедре.
Об этом 72-летний Никита Сергеевич рассказал после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов. Михалков назвал две операции за месяц серьезным потрясением, отметив при этом, что все еще «в строю», хромает, идя по Москве, но вскоре придет в форму.
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