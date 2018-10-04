Знаменитый режиссер Никита Михалков рассказал о возникших проблемах со здоровьем, из-за чего понадобилось дважды обращаться к хирургам за короткий промежуток времени. Ему делали операции на бедре.

Об этом 72-летний Никита Сергеевич рассказал после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов. Михалков назвал две операции за месяц серьезным потрясением, отметив при этом, что все еще «в строю», хромает, идя по Москве, но вскоре придет в форму.