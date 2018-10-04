Алла Пугачева на похоронах Романа Карцева произнесла эмоциональную речь

Церемония прощания с артистом прошла в большом зале ЦДЛ. Проводить Романа Андреевича пришли его друзья и коллеги, среди них Александр Калягин, Аркадий Инин, Михаил Швыдкой, Виктор Шендерович, Алла Пугачева. Жванецкий о смерти Карцева: "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один"

Алла Борисовна, явно волнуясь, попросила проводить Романа Карцева в последний путь аплодисментами. Пугачева добавила, что раньше Карцев веселил людей, а теперь - Бога.

"Утрата таких людей - это не просто потеря, - это кусок земли, жизни, атмосферы покидает нас, мы становимся бедными", - отметила Пугачева. "С ним уходит то общение, которое неподкупно, не фальшиво, так обогащало всех его зрителей и делало их счастливыми. Это невероятная потеря. Очень жаль".

Романа Карцева похоронили на Троекуровском кладбище.