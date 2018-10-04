Алла Пугачева на похоронах Романа Карцева произнесла эмоциональную речь
4 октября 2018, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
Церемония прощания с артистом прошла в большом зале ЦДЛ. Проводить Романа Андреевича пришли его друзья и коллеги, среди них Александр Калягин, Аркадий Инин, Михаил Швыдкой, Виктор Шендерович, Алла Пугачева.
Алла Борисовна, явно волнуясь, попросила проводить Романа Карцева в последний путь аплодисментами. Пугачева добавила, что раньше Карцев веселил людей, а теперь - Бога.
"Утрата таких людей - это не просто потеря, - это кусок земли, жизни, атмосферы покидает нас, мы становимся бедными", - отметила Пугачева. "С ним уходит то общение, которое неподкупно, не фальшиво, так обогащало всех его зрителей и делало их счастливыми. Это невероятная потеря. Очень жаль".
Романа Карцева похоронили на Троекуровском кладбище.
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