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Актер Николай Караченцов попал в больницу
4 октября 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Николай Караченцов госпитализирован с двусторонним воспалением легких, об этом рассказала его супруга Людмила Поргина. В больнице Караченцов находится уже несколько дней.
По словам жены, он слаб, ему колят много антибиотиков, но Николай Петрович не сдается. Жена создает ему боевое настроение, поет, цитирует стихотворения. После выписки Караченцов и Поргина планируют переехать на дачу, чтобы, по советам врачей, больше находиться на свежем воздухе. А ближе к Новому году мечтают уехать к морю. Этого очень хочет знаменитый актер.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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