IX Международный фестиваль театров кукол
4 октября 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
C 5 по 14 октября 2018 года в Москве пройдет IX Международный фестиваль театров кукол
им. С.В. Образцова, посвященный Году культуры в Содружестве Независимых Государств.
В его программе спектакли театров кукол стран Содружества в формате Большой и Малой сцены, в формате Камерной сцены, созданные для разных возрастных категорий. Специальные гости - Донецкий республиканский академический театр кукол,
Луганский академический театр кукол, Русский театр кукол (Таллин, Эстония) и театр Etcétera (Гранада, Испания)
Церемония открытия фестиваля состоится 5 октября в 17.30 в Образцовском парке. Сразу после нее начнется спектакль "Тень" Государственного театра кукол Узбекистана.
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