C 5 по 14 октября 2018 года в Москве пройдет IX Международный фестиваль театров кукол

им. С.В. Образцова, посвященный Году культуры в Содружестве Независимых Государств.

В его программе спектакли театров кукол стран Содружества в формате Большой и Малой сцены, в формате Камерной сцены, созданные для разных возрастных категорий. Специальные гости - Донецкий республиканский академический театр кукол,

Луганский академический театр кукол, Русский театр кукол (Таллин, Эстония) и театр Etcétera (Гранада, Испания)