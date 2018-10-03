У Елены Кореневой талант «влипать» во всякие истории

Актриса Елена Коренева сегодня отмечает свой юбилейный день рождения. Звезде фильма «Романс о влюбленных» 3 октября исполняется 65 лет. Дочь режиссера Алексея Коренева и ассистента режиссера на «Мосфильме» Натальи впервые снялась в кино в 16 лет в комедийном фильме отца «Вас вызывает Таймыр».

«Романс о влюбленных» снимал Андрей Кончаловский. Мама Елены долго не могла выбрать актрису на главную роль. Знакомые посоветовали попробовать дочь - студентку «Щуки», - сообщает teleprogramma.pro. За необычную внешность Кореневу называли «красивой некрасавицей». На съемках у 21-летней Лены начался роман с 37-летним Кончаловским. Андрей Сергеевич стал одним из главных мужчин в ее жизни.

Успешная актриса снималась в фильмах и играла в театре. И вдруг Коренева бросила все на родине и уехала в США. Там училась, работала. Вышла замуж. Но жить с мужчиной би-сексуалом не смогла. Через 11 лет вернулась в Москву. И начала все по новой.

Секс-символ 70-х стала сниматься, играть в антрепризе. По окончании Высших режиссерских курсов Коренева сняла пару короткометражек, но режиссером не стала. Начала писать. Автобиографическим романом «Идиотка» в начале 2000-х зачитывалась богема, выпустила еще две книги — вторую автобиографию «Нет-ленка» и «Твари творчества».

Сейчас Елена Коренева счастлива с актером Андреем Тишковым.

Напомним, отец Елены Кореневой снял культовые советские фильмы «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам».