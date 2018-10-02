Прощание с Романом Карцевым пройдет в Центральном доме литераторов
2 октября 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданская панихида по советскому и российскому артисту Роману Карцеву состоится в Центральном доме литераторов в четверг, 4 октября. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ЦДЛ.
«Церемония прощания с Романом Андреевичем Карцевым пройдет в клубе писателей Центрального дома литераторов 4 октября в 11:00», - уточнили в пресс-службе культурного центра.
Директор великого эстрадного артиста Наталья Жеромская также сообщила, что похоронят Романа Карцева на Аллее актеров Троекуровского кладбища в Москве.
Народный артист России Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет. О кончине известного сатирика, актера театра и кино сообщила в социальной сети Fаcebook Наталья Жванецкая.
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