Прощание с Романом Карцевым пройдет в Центральном доме литераторов

Гражданская панихида по советскому и российскому артисту Роману Карцеву состоится в Центральном доме литераторов в четверг, 4 октября. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ЦДЛ. Умер актер Роман Карцев

«Церемония прощания с Романом Андреевичем Карцевым пройдет в клубе писателей Центрального дома литераторов 4 октября в 11:00», - уточнили в пресс-службе культурного центра.

Директор великого эстрадного артиста Наталья Жеромская также сообщила, что похоронят Романа Карцева на Аллее актеров Троекуровского кладбища в Москве.

Народный артист России Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет. О кончине известного сатирика, актера театра и кино сообщила в социальной сети Fаcebook Наталья Жванецкая.