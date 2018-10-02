Жванецкий о смерти Карцева: "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один"
2 октября 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий переживает из-за смерти своего друга, коллеги, земляка Романа Карцева. Народный артист Роман Карцев скончался сегодня утром в Москве на 80 году жизни.
Первой о смерти Карцева сообщила супруга Жванецкого Наталья. Уже подтвердили и родственники сатирика. По признанию Жванецкого, он шокирован, он потерял очень близкого человека. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а «не жив» — это ведь совсем другое. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", — цитирует Михаила Жванецкого ТАСС.
По его словам, у Карцева "был инфаркт, сердце не выдержало". Как рассказал Жванецкий, его друг "давно болел, долго находился в больнице".
Напомним, Виктор Ильченко скончался в 1992 году.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес