Писатель-сатирик Михаил Жванецкий переживает из-за смерти своего друга, коллеги, земляка Романа Карцева. Народный артист Роман Карцев скончался сегодня утром в Москве на 80 году жизни.

Первой о смерти Карцева сообщила супруга Жванецкого Наталья. Уже подтвердили и родственники сатирика. По признанию Жванецкого, он шокирован, он потерял очень близкого человека. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а «не жив» — это ведь совсем другое. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", — цитирует Михаила Жванецкого ТАСС.

По его словам, у Карцева "был инфаркт, сердце не выдержало". Как рассказал Жванецкий, его друг "давно болел, долго находился в больнице".

Напомним, Виктор Ильченко скончался в 1992 году.