Внучка Романа Карцева подтвердила, что актер умер 2 октября утром

Народный артист России Роман Карцев умер сегодня, 1 октября, утром, в Москве. О смерти знаменитого дедушки сообщила его внучка Вероника Евстигнеева, - сообщает ТАСС. Роману Карцеву было 79 лет.

Первой о кончине Романа Карцева написала в соцсети супруга сатирика Михаила Жванецкого Наталья. Дата и время похорон Романа Карцева пока не определены. Появились сообщения, что сатирик скончался от остановки сердца.

Роман Андреевич Карцев (настоящее имя Роман Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. В студенческим театре "Парнас", созданном при Одесском институте инженеров морского флота, познакомился с Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким. Карцев и Ильченко организовали дуэт и совместно выступали. Сатирик играл в Ленинградском театре миниатюр (сейчас это Театр эстрады имени Аркадия Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра "Эрмитаж", Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Карцев снимался в известных фильмах "Мастер и Маргарита", "Старые клячи", "Небеса обетованные", "Собачье сердце".

"Искренне жаль...с такими людьми уходит эпоха человеческих отношений", "Светлая память... Уходят настоящие, уходят лучшие...", "Он прославлял Одессу. Он жил ей! Он понимал её! И Одесситы должны воздвигнуть ему памятник в самом центре", - пишут в комментариях к сообщению Натальи Жванецкой.