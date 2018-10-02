Умер актер Роман Карцев

Умер народный артист России Роман Карцев. Карцеву было 79 лет. О кончине известного актера театра и кино, сатирика сообщила в соцсети Fаcebook Наталья Жванецкая. Причину смерти сатирика супруга Михаила Жванецкого не назвала. О дате и мести прощания с Карцевым пока не сообщается.

Наталья Жванецкая - супруга сатирика Михаила Жванецкого - опубликовала посвящение своего мужа Роману Карцеву. "Я обнимаю вас, мои смеющиеся от моих слов, мои подхватывающие мои мысли, мои сочувствующие мне. И пойдём втроём, обнявшись, побредём втроём по улице, оставим четвёртого стоять в задумчивости, оставим пятого жить в Алма-Ате, оставим шестого работать не по призванию и пойдём по Пушкинской с выходом на бульвар, к Чёрному морю... Мы идём к морю, и наша жизнь ни при чём. Она может кончится в любой момент. Она здесь ни при чём, когда нас трое, когда такое дело и когда мы верим себе".

Жванецкая опубликовала совместное фото сатириков.









Карцев работал со Жванецким много лет.

В 1962 году Роман Карцев служил в Театре миниатюр Аркадия Райкина. С 1987 года сатирик выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Артист исполнил роли в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".