Шарля Азнавура похоронят на территории французского монастыря XII века

Знаменитый шансонье Шарль Азнавур будет похоронен недалеко от Парижа в коммуне Монфор-л’Амори, на территории монастыря XII века. в этой коммуне был один из домов певца, в котором он часто бывал со своей семьей.

А в средневековом монастыре сооружен специальный небольшой семейный склеп.

Шарль Азнавур умер в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет. Жители Еревана и гости столицы весь вечер несут цветы и свечи к звезде всемирно известного певца на площади его имени, расположенной в центре города. День похорон Азнавура будет объявлен траурным в Армении.