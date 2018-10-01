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Шарля Азнавура похоронят на территории французского монастыря XII века
1 октября 2018, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый шансонье Шарль Азнавур будет похоронен недалеко от Парижа в коммуне Монфор-л’Амори, на территории монастыря XII века. в этой коммуне был один из домов певца, в котором он часто бывал со своей семьей.
А в средневековом монастыре сооружен специальный небольшой семейный склеп.
Шарль Азнавур умер в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет. Жители Еревана и гости столицы весь вечер несут цветы и свечи к звезде всемирно известного певца на площади его имени, расположенной в центре города. День похорон Азнавура будет объявлен траурным в Армении.
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