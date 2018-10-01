В Красногорском открыли обновленный Дом культуры и новый кинозал

Поселок Красногорский сохранил почетное имя для обновленного дома культуры – он остался ДК имени Ленина. А вот новенький кинозал, который, кстати, появился благодаря федеральной программе по развитию кино и поддержке региональных властей, получил легендарное имя.

Из 10.6 миллионов рублей, которые направили на создание места для досуга всех поколений, половина пришла из местного и областного бюджета, а половина – в результате победы в состязании поселков России, которые претендовали на получение собственного кинозала. Интересно, что Южный Урал опередил все регионы, одержав победу по 27 поселкам – всего в России победителей оказалось 68.

Накануне Дня пожилого человека первыми большое представление с участием актеров увидели представители старшего поколения. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко добавил, что Дому культуры сохранили историческое название – имени В.И.Ленина.

- Кинотеатру тоже оставили историческое имя – «Террикон» - рассказал он. - Так называлась легендарная в 70-е годы шахтерская агитбригада, прославившая маленький еманжелинский поселок на весь Советский Союз.