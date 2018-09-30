Владимир Путин поздравил с днем рождения Веру Васильеву
30 сентября 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поздравил с с 93-летием актрису театра и кино Веру Васильеву. В телеграмме Путин отметил актерское мастерство Васильевой и безграничную преданность профессии.
Глава российского государства пожелал актрисе здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.
Вера Васильева уже 70 лет служит в Московском академическом театре сатиры. В настоящий момент она занята в трёх спектаклях действующего репертуара. Россияне очень любят ее в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Свадьба с приданым", "Звезда экрана".
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