Владимир Путин поздравил с днем рождения Веру Васильеву

Президент России Владимир Путин поздравил с с 93-летием актрису театра и кино Веру Васильеву. В телеграмме Путин отметил актерское мастерство Васильевой и безграничную преданность профессии. Суточные больше Сталинской премии

Глава российского государства пожелал актрисе здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Вера Васильева уже 70 лет служит в Московском академическом театре сатиры. В настоящий момент она занята в трёх спектаклях действующего репертуара. Россияне очень любят ее в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Свадьба с приданым", "Звезда экрана".