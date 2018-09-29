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После Нью-Йорка «Буковинские песни» впервые провучат в Москве
29 сентября 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Малом зале Московской 1 октября 2018 года консерватории в рамках абонемента «Эстафета Веры» состоится вечер, приуроченный ко дню рождения народной артистки России Веры Горностаевой. В концерте примут участие пианисты Полина Осетинская и Алексей Гориболь.
В первом отделении прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича – Концертино для двух фортепиано и 24 прелюдии для фортепиано (Полина Осетинская). Во втором отделении впервые в Москве будут исполнены “Буковинские песни. Это 24 прелюдии для фортепиано» Леонида Десятникова, премьера которых состоялась в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Сочинение продолжительностью около 45 минут было закончено в мае 2017 года и посвящено Алексею Гориболю, который лично с композитором представит его московской публике.
Впервые эта музыка прозвучала в Нью-Йорке 18 октября 2017 года в Линкольн-центре, где состоялась премьера балета Алексея Ратманского Songs of Bukovina на музыку двенадцати прелюдий цикла (American Ballet Theater). Российская премьера песен состоялась на Дягилевском фестивале в Перми 23 июня 2018 года, затем был Санкт-Петербург, теперь Москва и далее Израиль.
Уроженец Украины Десятников обращается к музыкальным впечатлениям своего детства, к той музыке, которая звучала из каждой радиоточки, на каждой кухне его родного Харькова. Музыкальным источником произведения стала опубликованная в шестидесятые годы прошлого века объемная хрестоматия «Народная музыка Буковины». Фольклор этого региона эклектичен; в музыке отчетливо слышны следы многочисленных миграций, румынские, балканские, возможно, еврейские влияния (мелодии с увеличенной секундой), иногда слышится даже нечто вроде тирольских йодлей.
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