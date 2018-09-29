После Нью-Йорка «Буковинские песни» впервые провучат в Москве

В Малом зале Московской 1 октября 2018 года консерватории в рамках абонемента «Эстафета Веры» состоится вечер, приуроченный ко дню рождения народной артистки России Веры Горностаевой. В концерте примут участие пианисты Полина Осетинская и Алексей Гориболь.

В первом отделении прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича – Концертино для двух фортепиано и 24 прелюдии для фортепиано (Полина Осетинская). Во втором отделении впервые в Москве будут исполнены “Буковинские песни. Это 24 прелюдии для фортепиано» Леонида Десятникова, премьера которых состоялась в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Сочинение продолжительностью около 45 минут было закончено в мае 2017 года и посвящено Алексею Гориболю, который лично с композитором представит его московской публике.