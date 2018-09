Какие фильмы вызвали в мире наибольший интерес в 2018 году

Топ 10 лучших художественных фильмов 2018 года. Среди них представители разных стран, жанров и для разной аудитории. Здесь отмечены фильмы, которые можно найти и посмотреть.

1 место

Мстители: Война Бесконечности ( Avengers: Infinity War)

Страна: США

Слоган: «An entire universe. Once and for all»

Жанр: фэнтази, фантастика, боевик, приключение

Режиссер: Энтонни Руссо, Джо Руссо

Мировые сборы: $ 2 046 548 594

Время: 149 минут

Оценка:8,004

Рейтинг кинокритиков: 84%

Это 19-й фильм в кинематографической вселенной Marvel. Пока Мстители продолжают защищать мир от различных опасностей, возникает новая угроза из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. С такой силой герои еще не сталкивались....

2 место

Остров собак ( Isle of Dogs)

Страна: Германия, США

Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтази, драма, комедия, приключения

Режиссер: Уэс Андерсон

Мировые сборы: $ 64 241 499

Время: 101 минут

Оценка: 7,999

Рейтинг кинокритиков: 90%

Действие фильма разворачивается на территории Японии будущего . Из-за возросшей численности собак в городе Мегасити власти объявили эпидемию. После чего они стали отвозить собак на отдельный остров, который они использовали как собачью свалку. Однажды мальчик по имени Атари отправился на остров, чтобы отыскать своего любимого пса Спота, в этой сложной задаче мальчику решили помочь 5 собак....

3 место

Суперсемейка 2 (Incredibles 2)

Страна: США

Слоган: «It's been too long, dahlings»

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Брэд Берд

Мировые сборы: $ 1 195 521 505

Время: 118 минут

Оценка: 7.551

Рейтинг кинокритиков: 94%

Долгожданное продолжение анимационного хита 2004 года. После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

4 место

Дэдпул 2 ( Deadpool 2)

Страна: США

Слоган: «Беда не приходит одна»

Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения.

Режиссер: Дэвид Литч

Мировые сборы:$ 734 239 628

Время: 119 минут

Оценка: 7.522

Рейтинг кинокритиков: 82%

Единственный и неповторимый болтливый наемник — вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

5 место

Лето

Страна: Россия

Жанр: биография, музыка, драма

Режиссер: Кирилл Серебренников

Сборы: $1 441 228

Время: 126 минут

Оценка: 7,519

Рейтинг кинокритиков: 61%

ЦОЙ жив. Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.

6 место

Кристофер Робин (Christopher Robin)

Страна: США

Слоган: «Sooner or later, your past catches up to you»

Жанр: мультфиль, фэнтази, драма, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Марк Форстер

Мировые сборы: $ 164 951 407

Время: 104 минут

Оценка: 7,491

Рейтинг кинокритиков: 71%

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

7 место

Первому игроку приготовиться (Ready Player One)

Страна: США

Слоган: « Загрузи новую реальность»

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Стивен Спилберг

Мировые сборы: $582 218 455

Время: 140 минут

Оценка: 7,490

Рейтинг кинокритиков:72%

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

8 место

Миссия невыполнима: Последствия (Mission: Impossible – Fallout)

Страна: США, Китай

Слоган: «Когда миссия не оставляет выбора»

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Мировые сборы:$ 778 038 166

Время:147 минут

Оценка:7,388

Рейтинг кинокритиков: 97%

Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

9 место

Апгрейд (Upgrade)

Страна: Австралия

Слоган: «Not Man. Not Machine. More»

Жанр: фантастика, боевик, триллер, детектив, криминал

Режиссер: Ли Уоннелл

Мировые сборы: $ 14 316 615

Время: 100 минут

Оценка: 7,379

Рейтинг кинокритиков: 87%

В ближайшем будущем разнообразные технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. Но в этом технологичном мире Грей — один из немногих людей, кто любит работать руками. Он восстанавливает и чинит старые автомобили. Однажды, возвращаясь от клиента, Грей с женой попадают в аварию, а после — в руки банды отморозков, в результате чего женщина погибает, а Грей оказывается парализованным ниже шеи. Тот самый богатый клиент предлагает несчастному поставить экспериментальный имплант Stem, который может полностью восстановить подвижность.

10 место

С любовью, Саймон ( Love, Simon)

Страна: США

Слоган: «He's done keeping his story straight»

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Грег Берланти

Мировые сборы

Время: 110 минут

Оценка:7,204

Рейтинг кинокритиков: 92%

Старшеклассник Саймон скрывает от друзей свою гомосексуальность, но его переписка с анонимным возлюбленным попадает в чужие руки. Школьный «клоун» Мартин угрожает разоблачить Саймона, если тот не поможет ему завязать роман с местной красавицей.