Глава департамента Минкультуры Андрей Малышев покинул свой пост
27 сентября 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации Андрей Малышев уволился из ведомства по собственному желанию.
Об этом он рассказал журналистам издания РБК. Заявление действительно поступило на имя министра, это подтвердили в пресс-службе российского министерства.
Свое решение Малышев объяснил несогласием с позицией руководства Союза театральных деятелей по итогам прошедшего заседания оргкомитета по проведению Года театра в 2019 году.
Он пояснил, что уволился после критики Калягина и добавил, что также одной из причин стало расхождение во взглядах на необходимость реформы театральной среды.
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