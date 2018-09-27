Глава департамента Минкультуры Андрей Малышев покинул свой пост

Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации Андрей Малышев уволился из ведомства по собственному желанию.

Об этом он рассказал журналистам издания РБК. Заявление действительно поступило на имя министра, это подтвердили в пресс-службе российского министерства.

Свое решение Малышев объяснил несогласием с позицией руководства Союза театральных деятелей по итогам прошедшего заседания оргкомитета по проведению Года театра в 2019 году.

Он пояснил, что уволился после критики Калягина и добавил, что также одной из причин стало расхождение во взглядах на необходимость реформы театральной среды.