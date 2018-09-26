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Фестиваль «Круг света» в Москве установил два рекорда Гиннесса
26 сентября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Фестиваль «Круг света», который завершился в минувший вторник в Москве, дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом рассказала представитель ежегодного справочника Шейда Субаси-Гемчи.
В ходе церемонии закрытия мероприятия она сообщила, что на фестивале была зафиксирована самая большая лазерная видеопроекция на воде (3 099, 2 кв.м) и самое большое количество огненных горелок, работавших одновременно (162 шт.).
Напомним, восьмой Московский международный фестиваль «Круг света» завершился на Гребном канале 25 сентября 40-минутным красочным пиротехническим шоу, посвященным Году Японии в Российской Федерации.
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