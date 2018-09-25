Лидия Федосеева-Шукшина сегодня празднует юбилей

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина во вторник, 25 сентября, празднует юбилей. С днем рождения известную актрису сегодня поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства в день 80-летия Лидии Федосеевой-Шукшиной пожелал ей здоровья, успехов и вдохновения. По словам Путина, актриса обогатила российский кинематограф незабываемыми и яркими работами, которые говорят о ее большом таланте, мастерстве и широте души.

Напомним, Федосеева-Шукшина начала свою карьеру в 1955 году, однако в полной мере природный талант артистки был раскрыт в картинах ее супруга – Василия Шукшина. Лидия Николаевна сыграла запоминающиеся роли в фильмах "Печки-лавочки", "Калина красная" и многих других.